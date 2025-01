Stand: 23.01.2025 11:59 Uhr Kollision in Rostock: Autofahrer übersieht Notarztfahrzeug

Am Mittwoch fuhr in Rostock gegen 12 Uhr ein sich im Einsatz befindender Notarztwagen auf der Hinrichsdorfer Straße in Richtung Dierkower Kreuz. Auf Höhe eines Supermarktes wechselte ein 45-jähriger Autofahrer plötzlich die Fahrspur und übersah das herannahende Einsatzfahrzeug. Bei der Kollision wurde der 43-jährige Beifahrer des Notarzteinsatzfahrzeugs leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft laut der Polizei auf circa 12.000 Euro. Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet. Die Rostocker Kriminalpolizei ermittelt.

