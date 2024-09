Stand: 13.09.2024 12:23 Uhr Körperverletzung am Rostocker Hauptbahnhof

Am Donnerstagabend verpasste ein 22-jähriger Mann am Hauptbahnhof Rostock einem 26-Jährigen eine Platzwunde über dem Auge. Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn informierten die Bundespolizei. Gegenüber den Beamten gaben die Männer an, dass es zuvor einen Streit über einen Verkauf gab. Ein Notarzt versorgte die Verletzung vor Ort. Bei der Kontrolle stellten die Bundespolizisten fest, dass der Geschädigte zur Ermittlung seines Wohnortes sowie zur Vermögensabschöpfung durch die Staatsanwaltschaft Rostock ausgeschrieben war. Nachdem seine Adresse und 100 Euro eingezogen worden waren, konnte der 26-Jährige gehen. Gegen den 22-jährigen Mann wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 13.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock