Kletterwald Schwaan ist zweitbester Park in Deutschland

Der Kletterwald in Schwaan (Landkreis Rostock) ist nach einer Umfrage von "FIT Reisen", dem nach eigenen Angaben führenden Veranstalter für Wellness- und Gesundheitsreisen, der zweitbeste Park seiner Art in Deutschland. Insgesamt sind demnach 224 Kletterparks bewertet worden. Sieger wurde Kenzingen in Baden-Württemberg, auf Platz drei kam Travemünde in Schleswig-Holstein. Herauszuheben in Schwaan sind "FIT Reisen" zufolge sieben kreative Parcours, dazu die längste Seilbahn Norddeutschlands und weitere Aktivitäten wie Axtwerfen.

