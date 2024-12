Stand: 25.12.2024 07:36 Uhr Kirchen der Region Rostock laden am ersten Weihnachtsfeiertag ein

In der Region Rostock laden Kirchen zu zahlreichen Gottesdiensten und Christverspern am Mittwoch, dem ersten Weihnachtsfeiertag, ein. Den Anfang machen die Pfarrkirche St. Marien in Güstrow sowie das Münster Bad Doberan bereits um 09.30 Uhr mit Festgottesdiensten. Um 10 Uhr beginnen Weihnachtsgottesdienste zum Beispiel im Gemeindehaus Bützow, der St.-Johannis Kirche in Kühlungsborn, der St. Pauls-Kirche in Schwaan, der Dorfkirche in Lichtenhagen, der Kirche in Rethwisch (alle Landkreis Rostock) sowie der Heiligen Geist Kirche in Rostock. Dort gibt es auch einen Kindergottesdienst mit anschließendem Kirchen-Café. Der Gottesdienst in der Stadtkirche Neubukow (Landkreis Rostock) beginnt um 10.30 Uhr, der Gottesdienst in der Rostocker Petrikirche um 11 Uhr. Am Nachmittag veranstaltet die Dorfkirche Polchow bei Laage (Landkreis Rostock) einen Gottesdienst mit musikalischer Begleitung. Los geht es um 14.30 Uhr. In der Universitätsklinik Rostock gibt es um 15.30 eine Christvesper.

