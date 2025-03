Stand: 11.03.2025 14:19 Uhr Kinder und Jugendliche in Gelbensande bekommen eigenen Club

Täglich kommen 50 bis 70 Kinder und Jugendliche in das Mehrgenerationenhaus in Gelbensande (Landkreis Rostock), sagt Bürgermeister Manfred Labitzke (parteilos). Der Jugendclub war bisher nur durch eine Schiebewand vom großen Saal abgetrennt. Um ihnen mehr zu bieten, erweitert die Gemeinde ihr Mehrgenerationenhaus. Am 14. März wird der Anbau eröffnet. 257.000 Euro Fördermittel wurden verwendet, zehn Prozent davon kommen von der Gemeinde. Auch einen Lohnkostenzuschuss für die Jugendsozialarbeiterin trägt die Gemeinde. Er beträgt in diesem Jahr rund 85.000 Euro.

