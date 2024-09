Stand: 25.09.2024 18:09 Uhr Kein "Drug Checking" mehr in Rostock

Ein regelmäßiges "Drug Checking", also die Möglichkeit Drogen auf ihre Inhaltsstoffe überprüfen zu lassen, wird es in Rostock nicht mehr geben. Das Angebot bei der Rostocker Suchtberatung der Caritas sei zu selten genutzt worden, heißt es vom Initiator Dr. Rücker von der Unimedizin Rostock. Der Aufwand würde die Personalkosten in Höhe von 1500 Euro nicht rechtfertigen. In Clubs oder bei Festivals wolle man aber daran festhalten.

