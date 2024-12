Stand: 26.12.2024 11:36 Uhr Junger Mann verstirbt bei Verkehrsunfall in der Nähe von Bützow

Auf der Landestraße 11 ist am frühen Donnerstagmorgen ein 23-Jähriger bei einem schweren Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Er war laut Polizei alleine im Auto zwischen der A20-Anschlussstelle Kröpelin und Bützow (beide Landkreis Rostock) unterwegs. Sein Fahrzeug kam gegen 5 Uhr in der Nähe von Bernitt (Landkreis Rostock) nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Ein Sachverständiger der DEKRA untersuchte vor Ort die Unfallursache. Warum das Auto von der Straße abkam, ist bisher aber noch unklar. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden des Unfalls auf 2.500 Euro. Bis 9 Uhr war die Landesstraße gesperrt.

