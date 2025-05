Stand: 16.05.2025 08:00 Uhr Gehörlose und Hörende musizieren gemeinsam in der Rostocker Slütergemeinde

Ein Jahr ist es her, seit in das frisch sanierte Slüterhaus im Rostocker Stadtteil Dierkow die Gehörlosenseelsorge mit eingezogen ist. Die Mitglieder der Kirchengemeinde und die „neuen“ lernten sich kennen und Schritt für Schritt auch besser verstehen. Schließlich entstand daraus die Idee, in einem Gebärdenchor-Projekt zusammen zu musizieren. Die einen nutzen ihre Stimme, die anderen Chormitglieder ihre Gestik und Mimik. Das braucht ein bisschen Geduld, sagt Chorleiter Alexander Thomas, aber es sei unglaublich spannend. Am Sonnabend, den 17. Mai, um 15 Uhr lädt er im Slüterhaus in Rostock zum Werkstattkonzert. Besucher und Besucherinnen sollen einen kurzen Einblick in das gemeinsame Schaffen bekommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock