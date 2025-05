Stand: 16.05.2025 09:29 Uhr Landkreis Rostock: Frau verliert 200.000 Euro durch Internetbetrug

Eine 57-Jährige aus dem Landkreis Rostock hat 200.000 Euro durch Internetbetrug verloren. Am Donnerstag meldete sich die Frau bei der Polizei. Sie gab an, dass sie bereits im Oktober vergangenen Jahres ihr Vermögen anlegen wollte und auf eine Werbeanzeige im Internet stieß. Nach dem Erstkontakt mit dem vermeintlichen Anbieter, kontaktierte dieser die Frau mehrfach, so die Polizei weiter. Die Frau wurde angewiesen, immer wieder Geld zu überweisen, weil sich die Renditen lohnen würden. Erst als die Geschädigte die Forderungen des vermeintlichen Unternehmens nicht mehr erfüllen konnte, wurde sie misstrauisch und erstatte Anzeige. Die Polizei ermittelt.

