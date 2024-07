Stand: 17.07.2024 14:18 Uhr Jugendliche im Gleisbett bei Schwaan sorgen für Zugverspätungen

Zwei Jugendliche, die sich auf den Bahngleisen zwischen Schwaan und Huckstorf (Landkreis Rostock) aufgehalten haben, sorgten am Dienstagabend für verspätete Züge in der Region. Die Notfallleitstelle in Berlin hatte die Bundespolizeiinspektion Rostock darüber informiert. Die Deutsche Bahn hat die Strecke daraufhin unverzüglich gesperrt. Eine Streife der Bundespolizei holte die zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren aus dem Gefahrenbereich. Die 38-minütige Streckensperrung betraf zwölf Züge und führte zusammengerechnet zu Verspätungen von insgesamt 389 Minuten.

