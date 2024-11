Stand: 29.11.2024 14:39 Uhr Jugendliche illegal als Autofahrer im Landkreis Rostock unterwegs

Ein 15-jähriger Jugendlicher ist in Bad Doberan (Landkreis Rostock) mit dem Auto seines Vaters unterwegs gewesen. Dies fiel auf, weil die Eltern ihn zufällig an einem Supermarkt-Parkplatz am Steuer des Wagens beobachteten. Bei der Durchsuchung des Kinderzimmers wurden anschließend zudem Betäubungsmittel gefunden, meldet die Polizei. "In nicht geringen Mengen", hieß es. Erst am Dienstag war auch in Gelbensande (Landkreis Rostock) ein Minderjähriger als Fahrer eines Autos angehalten worden. Der 14-Jährige war mit dem Wagen seiner Großmutter unterwegs.

