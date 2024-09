Stand: 13.09.2024 17:22 Uhr Jünger in die neue Saison - Norddeutsche Philharmonie Rostock

Das Orchester am Rostocker Volkstheater hat das Konzertprogramm der kommenden Saison vorgestellt. Neu dabei sind 17 Musikerinnen und Musiker. Neun von ihnen sind Studierende, die die Chance auf ein Praxis-Jahr in der Norddeutschen Philharmonie bekommen. Sie kommen unter anderem aus Japan, Ungarn und Litauen und haben sich gegen weitere 200 Bewerber durchgesetzt. Die neue Spielzeit steht unter dem Motto „Wunderbare Welten“. Chefdirigent Marcus Bosch betonte, er habe den Titel gewählt in der Hoffnung darauf, dass Kriege beendet und Gräben zwischen Menschen überwunden würden. Zum ersten Konzert der neuen Spielzeit erklingt am Sonntag das Concerto „Leviathan“ des Neuseeländers John Psathas, das auf Umweltprobleme aufmerksam machen will. Als Instrumente nutzt er Metallkanister, alte Ölfässer und Plasteflaschen.

