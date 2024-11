Stand: 19.11.2024 16:18 Uhr Internet- und Telefonstörung: Ministerium schließt Sabotage aus

Mehrere Haushalte sowie Behörden in Mecklenburg-Vorpommern sind aktuell telefonisch nicht erreichbar. Unter anderem betrifft das die Rostocker Straßenbahn AG, das Amtsgericht in Rostock und die Polizeistation in Bergen auf Rügen. Laut Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung nennt das Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern (DVZ) als Ursache der Störung die Beschädigung eines Glasfaserhauptstrangs. Demnach wurde dieser Strang im Raum Rostock bei Erdarbeiten beschädigt. Das wiederum führt derzeitig zu Störungen einzelner Dienststellen im Raum Rostock, Güstrow, Stralsund und Rügen. Dass nicht alle Dienststellen betroffen sind, läge an der differenzierten Anbindung und den Redundanzen der einzelnen Dienststellen.

Ministerium schließt Sabotageakt aus

Damit könnte ein Zusammenhang mit dem Hackerangriff auf Rügen laut des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung ausgeschlossen werden. In diesem Fall hätten Unbekannte sich bei der Amtsverwaltung in Bergen (Landkreis Vorpommern-Rügen) Zugang zum IT-System verschafft und Daten auf dem Server durch ein Schadprogramm verschlüsselt, heißt es von der Polizei.

Weitere Informationen Hackerangriff auf Rügen: Verwaltung in Bergen stark eingeschränkt Unbekannte haben sich Zugang zum IT-System des Amtes Bergen verschafft. Die Verwaltung kann nur eingeschränkt arbeiten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 19.11.2024 | 16:30 Uhr