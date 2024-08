Stand: 28.08.2024 11:20 Uhr In Rostock öffnet einer der modernsten Recyclinghöfe in MV

In Rostock öffnet, nach etwa einem Jahr Bauzeit, am 6. September ein neuer Recylcinghof im Stadtteil Toitenwinkel. Er wird den bisherigen Standort in Dierkow ersetzen. Dieser schließe am 3. September und habe seine Kapazitätsgrenzen erreicht, heißt es von der Stadtentsorgung. Außerdem entspreche er nicht mehr aktuellen Anforderungen. Das rund 11.000 m² große Areal in Toitenwinkel, im Rostocker Nordosten, sei dann einer der größten und modernsten Recyclinghöfe Mecklenburg-Vorpommerns. Er sei durch seine moderne Infrastruktur komfortabler in der Handhabung, so ein Sprecher.

