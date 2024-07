Stand: 15.07.2024 13:56 Uhr Hoher Schaden bei Straßenbahnunfall in Rostock

Ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn hat am Montagmorgen für Einschränkungen im Rostocker Berufsverkehr gesorgt. Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr am Dierkower Damm. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer eines Pkw vom Petridamm kommend nach links in die Straße Bei der Knochenmühle einbiegen. Um die einfahrende Straßenbahn in Richtung Dierkower Kreuz passieren zu lassen, hielt er vor den Schienen. Der Abstand zwischen Straßenbahn und seinem Fahrzeug reichte aber nicht, so dass beide, trotz akustischer Signale, zusammenstießen. Verletzt wurde dabei niemand. Nach Polizeiangaben entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

