02.10.2024 Hohe Kosten: Landkreis Rostock erarbeitet Spar-Konzept

Der Landkreis Rostock hat freiwillig ein Haushaltssicherungskonzept erarbeitet und reagiert damit auf höhere Kosten etwa durch die Inflation. Der Kreistag hat auf seiner jüngsten Sitzung in Bad Doberan (Landkreis Rostock) den meisten Sparmaßnahmen zugestimmt. Das Haushaltsdefizit des Landkreises wird, so die aktuelle Planung, 2026 rund 26 Millionen Euro betragen. Grund für den starken Anstieg der Ausgaben in den vergangenen Jahren sind neben der Inflation auch Gesetzesänderungen, etwa das Recht auf kostenlose Kitabetreuung in Mecklenburg-Vorpommern. Die Verwaltung fürchtet, dass die Ausgaben, insbesondere bei den freiwilligen Leistungen, noch über das geplante Defizit hinaus steigen könnten, etwa durch Beschlüsse des Kreistages. Daher hat sie Sparmaßnahmen erarbeitet. Dabei geht es beispielsweise um den Tausch alter Glühbirnen gegen Energiesparlampen, Einsparungen bei der Migrationsberatung oder um Zeiten für die Kitabetreuung. Nicht allen Vorschlägen stimmten die Kreistagsmitglieder zu: So wurden die Sparmaßnahmen beim Brandschutz und im Jugendsportbereich gestrichen.

