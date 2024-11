Stand: 14.11.2024 11:23 Uhr Hohe Kokain- und Alkoholwerte in Güstrows Abwasser

Güstrow hat von sechs untersuchten Städten im Land die höchsten Werte an Kokain- und Alkoholrückständen im Abwasser. Ebenso Nikotin. Das ergab eine wissenschaftliche Untersuchung der Technischen Universität Dresden (beauftragt vom NDR). In Rostock wurde im Vergleich zum Vorjahr weniger Kokain konsumiert, weist aber auch hohe Werte auf. Im deutschlandweiten Vergleich liegen beide Städte beim Konsum von Cannabis im mittleren Bereich. Speed wird in der größten Stadt des Landes weniger genommen. Die Ecstasy-Werte im Abwasser ähneln denen aus dem Jahr 2023. Steigend ist hingegen der Alkoholkonsum sowohl in Güstrow als auch in Rostock. Sowohl im Juni als auch im September 2024 wurden die Abwasser in Rostock, Güstrow, Neustrelitz, Schwerin, Neubrandenburg und Greifswald auf Drogenrückstände getestet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 14.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock