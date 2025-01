Stand: 12.01.2025 08:37 Uhr Hochwasser in Rostock fällt geringer aus als erwartet

Das erwartete Hochwasser in Rostock ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch der Verbindungsweg ist wieder frei.

Das Hochwasser ist in Rostock offenbar geringer ausgefallen als angekündigt. Laut Wasserschutzpolizei sind kurzeitig die Wellen am Parklatz Fähre Kaputzenhof über das Ufer getreten. Schäden gab es keine. Einige Boote, deren Eigner die Leinen nicht rechtzeitig auf den höheren Wasserstand eingestellt hatten, bekamen vorübergehend Schieflage. Hafenamt und Feuerwehr halfen mit Leinen aus. Auch am Gehlsdorfer Ufer standen zum Beispiel der Parkplatz vor einem Bootsklub und ein Spielplatz unter Wasser. Der über Nacht wegen Hochwassers gesperrte Verbindungsweg zwischen Rövershager Chaussee und Tessiner Straße ist inzwischen wieder freigegeben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock