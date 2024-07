Stand: 04.07.2024 13:39 Uhr Heimatmuseum Warnemünde: Fritz Reuter auf Briefmarken

Dokumente, Briefmarken und alte Datenblättererinnern an den Heimatdichter Fritz Reuter anlässlich seines 150. Todestages. Dieter Wegner vom Rostocker Briefmarkenverein „Hansephil e. V.“ stellt seine Sammlung im Warnemünder Heimatmuseum aus. Darin zeige sich der Lebensweg und das Schaffen des Schriftstellers Fritz Reuter auf 135 Seiten, so das Museum. Zu sehen sind unter anderem auch Briefe aus einer Zeit, in der es noch gar keine Briefmarken gab. Die Ausstellung war bereits vor fünf Jahren im Geburtsort Reuters, Stavenhagen, zu sehen. Unter dem Gezeigten seien zahlreiche Originale, die das Herz vieler Sammlerfreunde höher schlagen lassen, vermutet Christoph Wegner, der Museumsleiter. Passend zur Sonderschau kam aus dem Museumsdepot das Porträt von Fritz Reuter, das jahrzehntelang die Schüler der damaligen Warnemünder Fritz-Reuter-Schule begleitet hat. Die Sonderausstellung ist während der Öffnungszeiten des Heimatmuseums dienstags bis sonntags von 10.00 bis 17.00 Uhr zu sehen.

