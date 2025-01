Stand: 20.01.2025 09:28 Uhr Havarierter Tanker "Annika" hat Überseehafen verlassen

Der havarierte Tanker "Annika" hat am Morgen im Schlepp den Rostocker Hafen verlassen. Ziel sei Stralsund, wo das Schiff in der Werft von Strela Shiprepair Yard repariert werden soll, sagt Rostocks Hafenkapitän Falk Zachau. Zuletzt waren noch die rund 800 Tonnen Diesel abgepumpt und eine erste Brandschadensanierung vorgenommen worden. Die zuständigen Behörden hatten daraufhin die Fahrtauglichkeit bestätigt. Der 73 Meter lange Tanker wird durch den Schlepper "Robin Hood" gezogen. Am Nachmittag werde der Schleppverband in Stralsund erwartet. Auf der "Annika" war am Morgen des 11. Oktober 2024 einige Seemeilen nordöstlich von Kühlungsborn (Landkreis Rostock) aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer im Maschinenraum ausgebrochen. Nach ersten Löscharbeiten war das Schiff von Schleppern in den Rostocker Hafen gebracht worden. Dort wurde es bis zum Samstagmorgen vollständig gelöscht.

