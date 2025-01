Stand: 08.01.2025 12:03 Uhr Havariertes Tankschiff "Annika" soll nach Stralsund in die Werft

Das havarierte Tankschiff "Annika" soll den Rostocker Hafen demnächst verlassen. In den zurückliegenden Wochen seien 800 Tonnen Diesel abgepumpt und die Brandschäden weitestgehend behoben worden, so Hafenchef Zachau. Geplant sei, das Schiff Mitte Januar zur weiteren Reparatur auf eine Werft in Stralsund zu überführen. Der Tanker war im Oktober auf der Ostsee vor Heiligendamm in Brand geraten. Rettungskräfte konnten die Besatzung rechtzeitig von Bord bringen und das Feuer löschen.

