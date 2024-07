Stand: 03.07.2024 07:26 Uhr Hanse-Tour Sonnenschein: Radeln für Spendengeld

Bei 14 Grad und trockenem Wetter haben sich 170 Radfahrerinnen und Radfahrer in Rostock zur Hanse-Tour Sonnenschein auf den Weg gemacht. Sie wollen bis Sonnabend 500 Kilometer durch Mecklenburg-Vorpommern zurücklegen. Dabei geht es unter anderem durch die Landkreise Rostock, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Rügen nach Tessin, Waren (Müritz), Neustrelitz, Anklam, Trollenhagen, Altentreptow, Demmin und Grimmen. Bereits zum 28. Mal sammeln die Freiwilligen dabei Spenden ein. In diesem Jahr ist es ihr Ziel, den Bau des ersten stationären Kinder- und Jugendhospizes des Landes zu unterstützen. Und auch das Projekt "Mike Möwenherz" für krebs- und chronisch kranke Kinder an der Rostocker Universitätsklinik soll von der Spendentour profitieren. Der Förderverein Hanse-Tour Sonnenschein hat nach eigenen Angaben über alle Jahre rund drei Millionen Euro sammeln können.

