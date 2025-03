Stand: 08.03.2025 10:27 Uhr Handball-Doppelpack in Rostock - erst Damen dann Herren

Gleich zwei Drittliga-Handball-Spiele gibt es am Sonnabend in der Fiete-Reder-Sporthalle in Rostock-Marienehe. Um 15.30 Uhr kommt es zunächst bei den Damen zum Landesderby Rostock Dolphins gegen Grün-Weiß Schwerin. Es ist das absolute Spitzenspiel in der Nordstaffel. Die Gastgeberinnen sind Tabellenführer (28:2 Punkte), die Gäste Tabellendritter (22:10 Punkte). Mit einem Erfolg will die Mannschaft von Dolphins-Trainer Dominic Buttig einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft und damit zur Aufstiegsrunde machen.

Um 19 Uhr sind an gleicher Stelle die Männer vom HC Empor Rostock gefordert. Der Tabellenzweite empfängt den SC Magdeburg II. Die Reserve des Deutschen Meisters ist Tabellenzehnter. Für Empor geht es darum den zweiten Platz abzusichern, denn nur die beiden Erstplatzierten dürfen am Saisonende an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga teilnehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 08.03.2025 | 12:40 Uhr

