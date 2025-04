Stand: 30.04.2025 07:01 Uhr Abschied und Neuanfang: Innenhof des Edvard-Munch-Hauses umgestaltet

Der umgestaltete Innenhof des Edvard-Munch-Hauses in Warnemünde ist offiziell eingeweiht worden. Die Arbeiten liefen seit November 2024. Unter anderem musste der über 200 Jahre alte Birnenbaum gefällt werden, den Munch in seinem Werk "Alter Mann in Warnemünde" gemalt hat. 2019 wurde der Baum bei einem Sturm beschädigt und starb daraufhin ab. Ein Teil des Stammes bleibt im Innenhof erhalten, außerdem wurde dort ein Ableger des Birnenbaumes gepflanzt. Ebenfalls neu im Innenhof sind vier Glasdrucke von Gemälden Munchs in Originalgröße. Sie zeigen Motive, die Munch in Warnemünde gemalt hat. Die Kosten für die Umgestaltung des Innenhofs betragen rund 35.000 Euro. Der Verein des Edvard-Munch-Hauses konnte die Summe über Spenden zusammenkriegen.

Der Künstler Edvard Munch

Edvard Munch (1863 - 1944) war ein aus Norwegen stammender Maler und Grafiker. Er gilt als einer der bedeutendsten Wegbereiter des Expressionismus in Europa. Sein bekanntestes Werk "Der Schrei" ist mehr als 90 Millionen Euro wert. Von 1907 bis 1908 lebte Munch in Warnemünde. Dort fertigte er diverse Kunstwerke an, unter anderem das Gemälde "Badende Männer". Das Kunstwerk sorgte in Deutschland damals wegen der Nacktheit für Empörung.

