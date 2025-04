Stand: 30.04.2025 07:14 Uhr Groß angelegte Suche nach Surfer vor Kühlungsborn

Eine Spaziergängerin wählte am Dienstagabend gegen 20 Uhr den Notruf in Kühlungsborn (Landkreis Rostock). Sie war überzeugt, sie hätte etwa 300 Meter entfernt von der Seebrücke einen Surfer ins Wasser fallen sehen, der nicht wieder auftauchte. Mit zwei Hubschraubern und einem Boot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) wurde ein Verunglückter gesucht. Auch eine Korvette der Bundeswehr, die zufällig in der Gegend war, beteiligte sich. An Land forschten Polizeikräfte nach weiteren Hinweisen auf einen möglichen Sportunfall. Es wurden weder weitere Zeugen noch Kleidungsstücke oder andere persönliche Gegenstände am Strand gefunden. Gegen 22.15 Uhr brachen die Rettungskräfte die Suche ab. Die Polizei geht nach Angaben eines Sprechers davon aus, dass sich die Spaziergängerin getäuscht hat.

