Stand: 19.11.2024 12:33 Uhr HC Empor Rostock: Tobias Woitendorf weiterhin Vereinsvorsitzender

Der Handball-Club Empor Rostock wird weiterhin von Tobias Woitendorf geleitet. Nach sechs Jahren im Amt ist der 49-Jährige für weitere zwei Jahre als Vorsitzender des Vorstands bestätigt worden. Diese Entscheidung fiel am Montagabend auf der Mitgliederversammlung. Neben ihm arbeiten weiterhin auch André Wilk (Sport) und Heiko Schütze (Nachwuchs) im engen Vorstand. Den Bereich Finanzen verantwortet künftig Birger Birkholz. Der bisherige Finanzvorstand Silvio Rose war aus beruflichen Gründen nicht erneut angetreten. Auch im erweiterten Vorstand sowie im Aufsichtsrat gab es kleinere personelle Veränderungen. Der Verein mit seinen etwa 600 Mitgliedern hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem leichten Minus von 6.300 Euro abgeschlossen.

Ziel: Aufstieg in 2. Bundesliga

Woitendorf zeigte sich vor allem mit der Nachwuchsarbeit des Vereins sehr zufrieden. "Alle Mannschaften spielen in der für sie höchsten Liga und immer wieder schaffen Talente den Weg ins Männer-Team", so der 49-Jährige, der auch Geschäftsführer des Landes-Tourismus-Verbandes ist. Zielstellung für die kommende Zeit sei es, die sportlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen zu schaffen, um mit der 1. Mannschaft in die 2. Bundesliga aufsteigen zu können. Dafür müssten sich aber die Rahmenbedingungen verbessern, vor allem mit Blick auf die Spielstätte, so Woitendorf im Gespräch mit dem NDR. Derzeit stehen die Empor-Handballer auf dem ersten Platz der 3. Liga Nord-Ost.

