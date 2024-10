Stand: 04.10.2024 11:02 Uhr Gymnasium Bad Doberan erhält Erweiterungsbau

Schon jetzt reicht der Platz im Friderico Francisceum in Bad Doberan nicht aus und die Schülerzahlen sollen bis 2035 weiter wachsen. Der Kreistag gab jetzt grünes Licht für einen Erweiterungsbau im Stülower Weg nahe der Sommerrodelbahn, etwa 20 Gehminuten vom heutigen Standort entfernt. Dort soll ein schon bestehendes Schulgebäude umgebaut werden. Auch eine Sporthalle gibt es dort schon, die aber durch einen Neubau ersetzt werden soll. Und auch eine Mensa findet auf den Flächen am Stadtrand noch Platz. Die Klassenstufen sieben bis neun sollen schon ab 2026 am neuen Standort unterrichtet werden. 16 Millionen Euro sind für die Bauarbeiten bereits im Haushalt des Landkreises Rostock vorgesehen.

