Stand: 04.07.2024 17:45 Uhr Güstrower Verein Schabernack feiert 30. Geburtstag

Das Zentrum für Praxis und Theorie der Jugendhilfe "Schabernack" feiert sein 30-jähriges Bestehen. Der Verein aus Güstrow (Landkreis Rostock) bietet für ganz Mecklenburg-Vorpommern in den Bereichen Sozialpädagogik, Bildung sowie Kinder- und Jugendhilfe Weiterbildungs- und Beratungsangebote an. Zum Beispiel haben Quereinsteiger in Kitas die Möglichkeit, ihre kinderpädagogische Qualifizierung zu bekommen. Ebenso beraten die 13 Mitarbeiterinnen des Vereins Jugendämter. "Schabernack" ist sowohl für hauptberufliche als auch ehrenamtliche Interessierte da. Im vergangenen Jahr haben rund 5.000 Menschen die Angebote genutzt. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) betonte, der Verein trage seit nunmehr drei Jahrzehnten maßgeblich zur qualitativen Weiterentwicklung und einer an den Bedürfnissen der Menschen orientierten Kinder- und Jugendhilfe in Mecklenburg-Vorpommern bei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 04.07.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock