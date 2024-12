Stand: 08.12.2024 18:46 Uhr Güstrower Hockey-Herren verlieren Zweitliga-Heimspiele

Nach der Rückkehr in die 2. Hallenhockey-Bundesliga wartet der ATSV Güstrow noch auf seinen ersten Sieg. Nach der Auftakt-Niederlage beim Berliner SC (2:10), gab es am vergangenen Wochenende einen Doppelspieltag in der heimischen Sport- und Kongresshalle. Am Sonnabend war die SG Rotation Prenzlauer Berg zu Gast. Der ATSV Güstrow verlor mit 4:8. Auch am Sonntag gegen den Mariendorfer HC gab es eine 2:7-Niederlage. In der Tabelle der Gruppe Ost, die mit sechs Mannschaften spielt, ist Güstrow momentan Letzter. Die nächste Chance auf Punkte gibt es am kommenden Sonnabend bei Zehlendorf 88. Das nächste Heimspiel in Güstrow ist am 22. Dezember gegen den Cöthener HC.

