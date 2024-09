Stand: 18.09.2024 08:37 Uhr Güstrow und Rostock: Infotage für Tumor- und Herz-Kreislauf-Patienten

Beim 12. Patiententag informieren heute Experten des Rostocker Kopf-Hals-Tumorzentrums, Psychologen und Selbsthilfegruppen über verschiedene Therapiemöglichkeiten. Zu den Kopf-Hals-Tumoren zählen bösartige Tumoren der Mundhöhle, des Rachens, des Kehlkopfs, der Nase und der Nasennebenhöhlen, des äußeren Halses und der Speicheldrüsen. Die Patientenveranstaltung besteht aus Seminaren in kleinen Gruppen zu den Themen Tumornachsorge, Psychoonkologie, Immun- und Chemotherapie, Schlucken und Sprechen, Strahlentherapie und Selbsthilfe. Beginn ist um 15.30 Uhr im Hörsaal der Chirurgie in der Rostocker Schillingallee. Der Patiententag findet im Rahmen der zwölften und mittlerweile weltweiten Sensibilisierungswoche für Kopf-Hals-Krebs statt, ausgerufen von der Europäischen Gesellschaft für Kopf-Hals-Tumore. Einen Aktionstag veranstaltet heute auch das KMG Klinikum Güstrow. Dort geht es um die Themen Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes. Die Teams der Güstrower Neurologie und Kardiologie stehen dafür mit einem Infobus in der Lindenallee.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 18.09.2024 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock