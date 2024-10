Stand: 15.10.2024 11:42 Uhr Güstrow: eigene Gefäßchirurgie-Klinik am KMG Klinikum

Am Klinikum Güstrow wird der Bereich Gefäßchirurgie ab sofort als eigenständige Klinik neu aufgebaut. Nach Angaben des KMG Kliniken Konzerns wird die Fachrichtung dafür aus der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie herausgelöst. Die neu gegründete Klinik für Gefäßchirurgie erhalte mit Privatdozent Dr. Safwan Omran einen eigenen Chefarzt. Er sei von 2015 bis 2024 Leitender Oberarzt und Standortleiter der Klinik für Gefäßchirurgie an der Charité Universitätsmedizin Berlin gewesen. Safwan Omran sagte, er möchte das gefäßchirurgische Behandlungsspektrum für die Menschen in Güstrow und der Region weiter ausbauen: "Viele gefäßchirurgische Erkrankungen sind potenziell lebensbedrohlich, und so ist es wichtig, dass Patientinnen und Patienten wohnortnah versorgt werden können. Ich habe vor, die Aortenchirurgie sowie das ganze Spektrum der Gefäßchirurgie im KMG Klinikum Güstrow weiterzuentwickeln."

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock