Güstrow Torros erneut Deutscher Speedway-Meister

Das Speedway-Team MC Güstrow Torros hat zum vierten Mal den Deutschen Meistertitel gewonnen. In der Bundesliga konnte der Verein am Mittwoch den MC Nordstern Stralsund mit 48:36 besiegen und damit den Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Im Speedway-Stadion Güstrow (Landkreis Rostock) standen vor 1.500 Zuschauern insgesamt 14 Läufe auf dem Programm. Den einheimischen Torros ist es gelungen, den knappen Rückstand aus dem Hinrennen aufzuholen. In der Bundesliga kämpfen aktuell nur zwei Vereine um die Meisterschaft - im Vorjahr waren es noch vier. Wie der Güstrower Presse-Verantwortliche Gunnar Mörke dem NDR sagte, sei sein Verein darum bemüht, dass auch andere Speedway-Teams im kommenden Jahr wieder an dem Titelrennen teilnehmen.

