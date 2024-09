Stand: 26.09.2024 17:37 Uhr Güstrow: Spielplatz "Feierabendpark" ganz neu für die Kinder

Die Kinder in Güstrow (Landkreis Rostock) können wieder auf dem neugestalteten Spielplatz „Feierabendpark“ toben. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Die Anlage war 2003 im Rahmen des Förderprogramms „Wohnumfeldverbesserung Südstadt“ entstanden. Nach 21 Jahren waren die Holz-Spielgeräte sichtbar in die Jahre gekommen, so dass die Stadt etwa 121.000 Euro in den Ersatzneubau investierte. Das große Klettergerät mit Rutsche ist unter Berücksichtigung aktueller DIN-Vorgaben komplett erneuert, ebenso eine Balancierstrecke und mehrere Schaukeln. Zusätzlich gibt es einen Sandspieltisch, der auch mit einem Rollstuhl erreichbar ist. In diesem Jahr sind weitere 202.000 Euro für Spielplatzerneuerungen in Güstrow eingeplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 26.09.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock