Stand: 30.12.2024 08:18 Uhr Güstrow: Millionen-Projekte sollen 2025 fertig werden

Die Stadt Güstrow (Landkreis Rostock) will im kommenden Jahr mehrere Millionenprojekte fertigstellen und weitere Großinvestitionen auf den Weg bringen. Die Sanierung des Güstrower Marktplatzes soll Ende kommenden Jahres beendet sein, so Bürgermeister Arne Schuldt (parteilos). Rund acht Millionen Euro investiert die Stadt in neue Leitungen, Pflaster, öffentliche Toiletten und eine Bushaltestelle neben dem Rathaus. Der Handel klagt über existenzbedrohende Einbußen durch die Bauarbeiten und hofft auf ein Ende der Arbeiten. Auch den Umbau des Wasserturms in der Baustraße für rund fünf Millionen Euro will die Stadt 2025 abschließen. Das Stadtarchiv soll dann in den historischen Bau einziehen.

Neuer Bürgermeister betreut weitere Millionen-Projekte

Bevor Bürgermeister Schuldt am 1. März 2025 das Amt an seinen frisch gewählten Nachfolger Sascha Zimmermann (FDP) übergibt, werde es durch die vorgezogene Bundestagswahl noch einmal arbeitsintensiv, zudem wird die Amtsübergabe vorbereitet. Der Neubau einer Grundschule neben der Sport- und Kongresshalle und der Feuerwache Nord sind Millioneninvestitionen, die Bürgermeister Zimmermann ab März begleiten wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 30.12.2024 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock