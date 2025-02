Sendedatum: 27.02.2025 16:30 Uhr "Grüne Damen und Herren" unterstützen ehrenamtlich Patienten

Gemeinsame Spaziergänge, Gespräche, Vorlesen oder Spiele spielen: die Grünen Damen und Herren machen das, wofür das Personal in Kliniken oder Pflegeheimen oft keine Zeit hat, erklärt Kathrin Springer. Sie ist Landesbeauftragte des Vereins Evangelische Kranken- und Altenhilfe, der die Einsätze der Grünen Damen und Herren koordiniert. In Mecklenburg-Vorpommern engagieren sich in diesem Bereich in Stralsund, Wismar, Hagenow und Ludwigslust bereits Ehrenamtliche - nun sollen auch Teams für die Pflegeheime der Rostocker Stadtmission und für die Neurokliniken Waldeck in Schwaan entstehen. Für Interessierte findet heute um 16 Uhr eine Info-Veranstaltung in den Neurokliniken Waldeck statt, am 19. März dann in der Innenstadtgemeinde in Rostock.

