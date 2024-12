Stand: 13.12.2024 06:53 Uhr Graal-Müritz: Dachstuhlbrand in Einfamilienhaus

Das Feuer in dem Einfamilienhaus in der Wiesenstraße in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) war von außen zunächst nicht sichtbar. Die Bewohnerin hatten nur ein seltsames Knistern sowie ungewohnten Qualm am Kamin festgestellt, heißt es in der Poizeimeldung. Kurze Zeit später brannte der Dachstuhl. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Aufgrund der Löscharbeiten kann das Wohnzimmer im Erdgeschoss nicht genutzt werden. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr ist das Einfamilienhaus aber nicht einsturzgefährdet. Die Schadenshöhe wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Bewohnerin wurde in der Universitätsklinik Rostock untersucht. Es waren 42 Feuerwehrleute aus Graal-Müritz, Gelbensande, Rövershagen und Mönchhagen im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock