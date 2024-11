Stand: 29.11.2024 08:00 Uhr Graal-Müritz: Bürgermeisterwahl im Mai

Am 11. Mai 2025 wird in Graal-Müritz das neue Ortsoberhaupt gewählt. Das beschloss die Gemeindevertretung auf ihrer Sitzung am Donnerstagabend. Ursprünglich sollte die Wahl auf den Termin der Bundestagswahl gelegt werden. Da die nun bereits im Februar stattfindet, müssen die Graal-Müritzer im kommenden Jahr zweimal an die Wahlurne treten. Eine mögliche Stichwahl soll nach dem Zeitplan der Gemeindevertretung am 25. Mai stattfinden. Im Mai 2018 gewann Benita Chelvier (CDU) bei einer Stichwahl das Bürgermeisteramt des Ostseebades.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock