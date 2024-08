Stand: 02.08.2024 15:51 Uhr "Gorch Fock" in Rostock - Deutsche Marine auf der Hanse Sail

Die Deutsche Marine lädt zur Hanse Sail an Bord ein. Das Segelschulschiff, die "Gorch Fock", wird am Passagierkai in Warnemünde festmachen. Auf der Dreimastbark wird Offiziersnachwuchs ausgebildet. Freitag- und Sonntagnachmittag können Interessierte auf das Schiff. Die Fregatte "Hessen" legt im Marinearsenal Warnowwerft an und ist am Freitag begehbar. Auf der anderen Warnowseite ist der Marinestützpunkt Hohe Düne von Freitag bis Sonntag offen für Besucher. Dort stellen sich Soldaten und Soldatinnen von Heer, Luftwaffe und Marine vor.

