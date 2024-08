Stand: 14.08.2024 09:30 Uhr Goalball: Freundschaftsspiel Ukraine gegen RGC Hansa

Die Goalball-Nationalmannschaft der Ukraine ist heute zu Gast in Rostock. Um 17 Uhr tritt sie gegen den Deutschen Meister vom Rostocker Goalballclub (RGC) Hansa zum Freundschaftsspiel in der Sportarena in der Tschaikowskistraße an. Goalball wird meist von Menschen mit Sehbehinderung gespielt. Sie haben das Ziel, einen sogenannten Klingelball ins gegnerische Tor zu werfen. Von Rostock aus reisen die Ukrainer dann direkt zu den Paralympics in Paris. Sie sind amtierende Europameister in der Sportart.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 14.08.2024 | 06:31 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock