Gnoien wächst: Neues Wohngebiet geplant

Stand: 30.12.2024 15:02 Uhr

In Gnoien (Landkreis Rostock) soll es im Frühjahr 2025 den ersten Spatenstich für das Wohngebiet "Warbelblick" geben. Wie Bürgermeister Lars Schwarz (CDU) sagte, umfasst es 30 Baugrundstücke. Ein Drittel davon ist bereits fest reserviert, auch viele junge Familien wollen in der Kleinstadt im Osten des Landkreises Rostock bauen. In unmittelbarer Nähe des neuen Wohngebietes soll ebenfalls 2025 ein Supermarkt gebaut werden.

Spielplätze und Sporthalle erneuert

2024 wurden in Gnoien mehrere Spielplätze umgestaltet oder neu gebaut. Ein großer Teil der Innenstadt habe ein kostenloses öffentliches WLAN bekommen und die Warbelsporthalle ist nach einem Wasserschaden erneuert worden. Für die Feuerwehren wurden ein neues Löschfahrzeug sowie eine Drehrettungsleiter beschafft. Gnoiens Bürgermeister geht außerdem davon aus, dass die Stadt 2025 erstmals schuldenfrei werden kann. Im Jahr 2014, also vor zehn Jahren, hatte die Stadt Schulden von mehr als 3,3 Millionen Euro.

