Stand: 04.09.2024 08:01 Uhr Gewitter über Bützow: Kein Strom und Wasser

Ein Gewitter ist am Morgen über Teile des Landkreises Rostock gezogen. In der Folge fiel kurz vor 7 Uhr kurzzeitig der Strom in der Region Bützow aus. Das habe dazu geführt, dass die Pumpen im Wasserwerk nicht mehr arbeiten konnten, erklärte eine Sprecherin des Wasserversorgers Eurawasser Nord gegenüber NDR 1 Radio MV. Rund 8.000 Haushalte seien für rund 30 Minuten ohne Wasser gewesen, ehe die Notstromversorgung dafür gesorgt habe, dass die Pumpen wieder funktionierten. Laut Polizei gab es in Folge des Gewitters jedoch keine weiteren Störungen in der Region.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 04.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock