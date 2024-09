Gewitter über Bützow: Strom- und Wasserversorgung unterbrochen Stand: 04.09.2024 17:54 Uhr Ein Gewitter ist am Mittwochmorgen über Teile des Landkreises Rostock gezogen und hat kurzzeitig zu einer Unterbrechung der Strom- und Wasserversorgung geführt.

Etwa 9.000 Einwohner in Bützow und Umgebung hatten am Mittwochmorgen kurzzeitig kein Trinkwasser. Ursache war nach Angaben des Wasserbetreibers eine Überspannung im Stromnetz, vermutlich nach einem Blitzeinschlag in Bützow. Das habe dazu geführt, dass die Pumpen im Wasserwerk nicht mehr arbeiten konnten, erklärte eine Sprecherin des Wasserversorgers Eurawasser Nord bei NDR 1 Radio MV.

Notsromversorgung hat Wasserpumpen reaktiviert

Rund 9.000 Einwohner seien für rund 30 Minuten ohne Wasser gewesen, die Technik habe genau so funktioniert, wie sie solle. Der Stromnetzbetreiber WEMAG teilte auf Anfrage mit, dass um 6.26 Uhr ein kurzer Spannungsausfall von einer Sekunde verzeichnet wurde. Nach Ausfall des Stroms sei die Notstromversorgung angelaufen, die die Pumpen betreiben. Bis aber wieder ausreichend Druck in der Trinkwasserleitung aufgebaut sei, habe es gedauert.

Kaum Einsätze wegen des Gewitters

Die Einsatzleitstelle des Landkreises Rostock verzeichnete nach Angaben der Kreisverwaltung kaum witterungsbedingte Einsätze. Lediglich in Retschow sei eine Baumkrone während des Gewitters abgebrochen, hieß es.

