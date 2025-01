Stand: 21.01.2025 10:15 Uhr Gemeinde Schwasdorf will altes Feuerwehrfahrzeug ersetzen

Auf der Sitzung der Gemeindevertretung Schwasdorf (Landkreis Rostock) am Montagabend ging es um die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für die Feuerwehr im Ortsteil Poggendorf. Das sei dringend nötig, da das bisherige Fahrzeug aus dem Jahr 1989 stammt, so Bürgermeister Norbert Thormann. Es habe keinen eigenen Wassertank, wodurch Brände erschwert gelöscht werden könnten. Nicht nur ein Wassertank sei ein Kriterium für das neue Fahrzeug, so Thormann weiter. Für eine Dorffeuerwehr müsse es Allradantrieb haben, um auch schwer zugängliche Gebiete befahren zu können. Eine Förderung vom Land Mecklenburg-Vorpommern könne die Gemeinde nicht nutzen, da dort keine Feuerwehrfahrzeuge mit Allradantrieb angeboten würden. Die Gemeinde habe bereits ein Fahrzeug im Blick, das bei einer Zollauktion in Schleswig-Holstein versteigert werde.

Beschluss über die Einführung einer Dorf-App steht noch aus

Ein weiteres Thema auf der Sitzung war eine mögliche Dorf-App. Die sollen Einwohner als auch Gemeindevertreter nutzen können, um Informationen rund um das Dorfleben zu verbreiten. Dazu hat die Gemeindevertretung beschlossen, sich ein schriftliches Angebot eines privaten Anbieters einzuholen. Das Thema werde noch widersprüchlich innerhalb der Gemeinde diskutiert. Ob es die Dorf-App künftig geben soll, will Schwasdorf auf der kommenden Sitzung entscheiden. Ein Beschluss wurde gefasst: Die Mietpreise für Garagen erhöhen sich um zwei Euro. Damit steigt der Preis auf zwölf Euro. Grund für die Erhöhung sei die Grundsteuerreform, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 21.01.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock