Stand: 29.11.2024 16:42 Uhr Gebühren für Wasser und Abwasser in Rostock steigen

In Rostock steigen die Gebühren für Wasser und Abwasser. Eine vierköpfige Familie im Einfamilienhaus muss beispielsweise jährlich rund 150 Euro mehr bezahlen, in einem Hochhaus knapp 90 Euro mehr. Die Erhöhung der Gebühren sei notwendig, um kostendeckend arbeiten zu können, heißt es vom Warnow-Wasser- und Abwasserverband. Unter anderem seien die Baukosten sowie die Kosten für Personal und Energie in den vergangenen drei Jahren gestiegen. Für diesen Zeitraum hatte der Verband allerdings konstante Gebühren festgelegt - deswegen jetzt die Anpassung. 2025 will der Verband insgesamt 50 Millionen Euro investieren. Unter anderem sei geplant, die Trinkwasserleitungen in der Rostocker Straße in Warnemünde zu sanieren. Größere, schon laufende Projekte wie die Arbeiten am Werftdreieck oder in der Ulmenstraße sollen abgeschlossen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 29.11.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock