Stand: 04.12.2024 14:48 Uhr Für Fernwärme: Verbindungsweg ab Februar 2025 für Monate gesperrt

Die Stadtwerke Rostock haben in Brinkmansdorf Pläne für den Anschluss des Rostocker Ortsteils an das Fernwärmenetz vorgestellt. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sollen die Bauarbeiten im Verbindungsweg zwischen der Rövershäger Chaussee und der Tessiner Straße im Februar 2025 beginnen und voraussichtlich im Juni abgeschlossen sein. Da die Leitung direkt unter dem Verbindungsweg durchführen soll, müsse dieser während der Bauarbeiten für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden, hieß es. Während der Sperrung soll auch die Fahrbahndecke des Verbindungsweges erneuert werden. 2026 sollen dann die Bauarbeiten für den Fernwärmeanschluss der Neubrandenburger Straße in Rostock beginnen, so die Stadtwerke.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 04.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock