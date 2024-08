Stand: 01.08.2024 16:17 Uhr Führerscheinstelle Rostock: Längere Öffnungszeiten

Dienstags und donnerstags bietet die Führerscheinstelle in Rostock jetzt durchgehend Sprechstunden an. Damit sind an diesen beiden Tagen der Antrag auf Fahrerlaubnis und der Umtausch des Führerscheins jetzt auch über die Mittagsstunden möglich. Darüber hat das Stadtamt informiert. Generell gilt, dass die Termine nur online über die Homepage des Rostocker Rathauses buchbar sind. Die Führerscheinstelle vergibt Termine für die allgemeine Fahrerlaubnis bis zu 180 Tage, Termine für den Pflichtumtausch bis zu 30 Tage im Voraus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock