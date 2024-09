Stand: 13.09.2024 13:53 Uhr Frauenhaus Güstrow: Schutz auch für Frauen mit Handicap

Wenn Frauen mit körperlichen Handicaps von häuslicher Gewalt betroffen sind, können sie selten Schutz in einem Frauenhaus in Anspruch nehmen. Im Landkreis Rostock ist das bisher einzige Frauenschutzhaus in Güstrow nicht barrierefrei. In etwa fünf Fällen pro Jahr müssen nach Auskunft des betreibenden Vereines Schutzsuchende - und ggf. auch ihre Kinder - abgewiesen werden, weil die Räume nicht entsprechend erreichbar und ausgestattet sind. Mit Fördermitteln aus dem Bundeshaushalt soll jetzt eine barrierefreie Wohnung im Frauenhaus Güstrow entstehen. Damit können 90% der Umbaukosten finanziert werden. Der Verein Arche e.V. , der das Frauenhaus betreibt, sucht jetzt noch Spenden in Höhe von 8000 Euro, um dann bis Jahresende die Bauarbeiten abschließen zu können.

