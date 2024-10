Stand: 31.10.2024 11:02 Uhr Fotoausstellung zur Romantik im Roten Pavillion Bad Doberan

Die Ausstellung "Romantik - Die Welt des Lichts und der Farbe" öffnet am Reformationstag um 18 Uhr im Roten Pavillon am Kamp in Bad Doberan (Landkreis Rostock). Sechs Mitglieder des Fotoclubs "Buhne 8" in Rostock haben anlässlich des 250. Geburtstags von Caspar David Friedrich versucht, mit dessen Augen zu fotografieren. Die Ausstellung zeigt bis zum 28. Dezember ihre verschiedenen Interpretationen des Themas Romantik.

