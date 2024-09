Stand: 30.09.2024 07:21 Uhr Flughafen Rostock-Laage für zwei Wochen gesperrt

Wegen Bauarbeiten an der Start- und Landebahn muss der Flughafen Rostock-Laage ab dem 21. Oktober für zwei Wochen seinen zivilen und militärischen Flugbetrieb einstellen. Vierzehn Urlaubsflieger werden dann auf dem Flughafen Lübeck starten bzw. landen. Betroffen sind Flüge von und nach Palma de Mallorca, Heraklion auf Kreta und Antalya in der Türkei. Der Grund seien "länger geplante Instandsetzungsmaßnahmen der gesamten Fanghakenanlagen und die damit verbundenen Arbeiten an der Start- und Landebahn", so die Pressestelle der Luftwaffe. Der Flughafen Rostock-Laage gehört der Bundeswehr, wird unter anderem aber auch für zivile Urlaubsflüge genutzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 30.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock