Stand: 30.12.2024 11:37 Uhr Flughafen Laage: "2025 wird das Jahr der Tränen"

"2025 wird für den Flughafen Laage das Jahr der Tränen", so Geschäftsführer Dominik Wiehage. Ferienflüge in europäische Urlaubsregionen werde es im kommenden Sommer voraussichtlich nicht geben. Im April 2025 werden die letzten Urlaubsflieger starten. Ab Mai gibt es nur noch Charterflüge von und nach Wien und Zürich. Auch die Frachtflüge auf dem Regionalflughafen Laage fallen komplett aus. Er rechnet auch in naher Zukunft nicht mit einem Wachstum. Aufgrund hoher Steuern und Gebühren stagniere der Flugverkehr in Deutschland insgesamt.

Geschäftsführer setzt auf anderen Einnahmequellen

Wiehage bemühe sich um alternative Einnahmequellen. So vermarktet er den Flughafen als Filmkulisse. Zuletzt hatte eine Netflix-Produktion Laage als Drehort genutzt. Auch das sogenannte Mondbett, eine Fläche, die Mondoberfläche simuliert, werde weiterhin von Start-ups zu Forschungszwecken gemietet. Mit möglichen Ansiedlungen von Industrie und Logistikern rechnet Wiehage frühestens 2026.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 30.12.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock